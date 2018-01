Questa volta voglio andare su un ambo. Chi lo gradisce può costruirci sopra quello che vuole.

In Coppa del Re c'è Simeone contro Montella. I tifosi più caldi sono andati a bussare sulla spalla dell'Avioncito, tanto per dire a lui e alla squadra che non accetteranno altri monrovesci. I colchoneros invece hanno vinto in casa Eibar giocando come una piccolissima squadra. Griezmann sembra il fratello, Saul il cugino e via di questo passo. Vista la blindatura totale dell'Atletico e la paura con cui giocheranno i bianchi (e il fatto che si gioca l'andata dei quarti) per me è under 2.5 spappolato.

In Francia invece si gioca in campionato. Il Nantes di Sir Claudio, andato sulle prime pagine di tutto il mondo per il tackle dell'arbitro e il seguente cartellino rosso, è atteso in casa del Tolosa. Sono squadre che segnano pochissimo, il Nantes tra l'altro sa chiudersi bene. Non riesco a capire quale meteorite debba scendere dal cielo perchè non si materializzi l'under 2.5.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Atletico Madrid-Siviglia under 2.5 (quota 1.80)

Tolosa-Nantes under 2.5 (1.50)



L'ambo vale 2.70 volte la posta

@calcioepepe