Questo sabato è zeppo di cose. Per esempio un Fiorentina-Inter che non servirà per l'altissima classifica, ma è l'occasione giusta per riabilitare chi è andato giù, sempre più giù. Proprio per questo e anche perchè ormai non c'è nulla da difendere, per me è ben giocato l'over 3.5. E si parte.

Prima di Firenze va in campo la Dea orobica, che a Roma ha giocato un primo tempo sontuoso, pur senza il Papu e Spinazzola, e non so se mi spiego. La quota è bassina, ma con il Bologna (senza Verdi e forse Mirante) si può continuare a correre per l'Europa.



In Serie B mi piace moltissimo la vittoria del Trapani sul Pisa. I siciliani sono letteralmente rinati e hanno fatto la faccia cattiva persino alla Spal, a Ferrara. Qui arriva Gattuso dopo un terrificante uppercut subito sotto la torre dall'Avellino. La quota della vittoria interna è più che giocabile.



Chiudo la sestina odierna con due over 1.5, pescati in Serie B, ovvero Ascoli-Brescia e Ternana-Frosinone, e una combo tutta tedesca, con la vittoria dell'inferocito Bayern, che potrebbe anche fare polpette del Mainz. Facendo poi anche la scarpetta per dedicare tutto al portierone Neuer, che ha chiuso la stagione per un acciacco fisico.



I CONSIGLI PER SABATO:



Atalanta-Bologna 1 (quota 1.35)

Fiorentina-Inter over 3.5 (2.35)

Trapani-Pisa 1 (1.85)

Ascoli-Brescia over 1.5 (1.23)

Ternana-Frosinone over 1.5 (1.33)

Bayern-Mainz 1/over 2.5 (1.54)



La sestina vale 74 euro con 5 euro, escluso bonus.



Ritocca a voi fare bella figura nella SFIDA A MISTERPALMIERI. Mi raccomando, tutti sapete tutto e sapete anche come dare belle dritte al forum che vi legge e vi copia. Buon bet! E leggetevi poi lunedì in prima pagina!