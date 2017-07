Un salto nell'Europa League si può fare. Un'infinità di partite, cerchiamo di districarci al meglio per un raddoppio o giù di lì. La partita più succulenta sembra Osijek-Lucerna. Dove i croati, remunerati intorno alla pari, possono essere un bel boccone.



L'ambo può essere chiuso con Ruzomberok-Brann. Gli slovacchi in casa hanno buttato fuori il Vojvodina; i norvegesi non paiono al momento più forti mentre gli avversari possono non solo non perdere in casa propria ma addirittura sperare di passare il turno.



Un ambetto così non viene male affatto, come quote. Ma qui sotto sbizzarritevi alla grande con quello che piace a voi. E con Kyappy, Sarcinella e tanti altri amici che conoscete benissimo. E che già hanno saputo farvi ridere a quattro ganasce!



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Osijek-Lucerna 1 (quota 2.05)

Ruzomberok-Brann 1X (1.45)



L'ambo vale 2.97 la quota.



