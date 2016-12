Innanzitutto Buon Capodanno a tutti, spagnoli e non, come diceva Tosca D'Aquino spalancando la porta del ristorante ne "Il ciclone". Oggi il Buon Capodanno ce lo dà subito Walterone Mazzarri, che va in campo subito dopo il nostro pranzone del primo dell'anno. Ma non c'è granché da raccogliere per il suo Watford: arriva un Tottenham che ha ingranato le marce alte, ha ritrovato Sua Maestà Harry Kane e vuole la sua quarta vittoria in fila. Nella storia di questa partita le ultime quattro giocate in casa dei gialli sono finite tutte allo stesso modo e cioè con la vittoria dei bianchi di misura. Cosa che, vista la quota, ci giochiamo volentieri anche stavolta. Quindi X/handicap a un bel 3.50.



La seconda partita in programma è Arsenal-Crystal Palace, con l'ottimo Allardyce che si è ben presentato sulla panca dei cristalli, ma che oggi dovrebbe tirare fuori il tavolino delle tre carte per imbrogliare la trama a Ozil e Sanchez. Qui l'handicap da provare è proprio l'1. E chissà che non si dia panciate alla cassa con questo ambetto da giorni delle feste.



I CONSIGLI DEL GIORNO:



Watford-Tottenham X/handicap un gol ospite (quota 3.50)

Arsenal-Crystal Palace 1/handicap (1.90)



L'ambo vale 33 euro con 5 euro.



Twitter: @calcioepepe