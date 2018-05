Dalla sera in cui l'Arsenal ha buttato tutto dalla finestra pareggiando 1-1 con l'Atletico Madrid (in dieci per 80 minuti) ho pensato a cosa sarebbe successo in questa semifinale di ritorno. Wenger si gioca la finale di un torneo europeo, vinto il quale - prima dell'addio dopo tutti questi anni sulla stessa panchina - gli spetterebbe il monumento in casa Gunners. Ma questo ostacolo da saltare è in casa Simeone, uno che fa la faccia cattiva perchè poi sa come metterla in pratica in campo. In più il suo Atletico è una macchina blindata in difesa, da tempo, da sempre. Attorno al fido Godin.



Ma dall'altra parte non c'è il Borgorosso Football Club. C'è una squadra forte, penalizzata soltanto dall'urna - perchè la presumibile finale sarebbe stata proprio questa - e che ora deve andare a riprendere nel Wanda Metropolitano quello che ha cestinato all'andata. Sarà una bellissima sfida, che correrà sui binari dell'equilibrio. E' proprio per questo che non vedo impossibile andare ai supplementari. Il risultato di 1-1 (quota 7 a 1) mi sembra impossibile da buttare via.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Atletico Madrid-Arsenal risultato esatto 1-1 (quota 7)



@calcioepepe