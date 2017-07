Periodo in cui bisogna mettersi le pinne ai piedi ed entrare nelle acque limacciose del gioco soltanto con quelle. Perchè per adesso sono partite in cui è difficile trovare il bandolo. Ci si può provare con le gare di ritorno dell'Europa League, cercando tra quelle in cui chi è impegnato in trasferta deve assolutamente provare a ribaltare la scoppola dell'andata subita in casa. E per cui deve segnare e per farlo scoprirsi. La quaterna che viene fuori non è accia come quote, ci si può provare per tirar su pizza e birra. Poco per poco, il gioco può valere la candela solo così in mezzo a questi indovinelli.



PS. Poi magari vedrete che il nostro ottimo Kyappy qualcosa di altro mette giù...



I CONSIGLI PER GIOVEDI'



Botev Plovdiv-Partizani over 2.5 (quota 1.90)

Cork-Levadia over 2.5 (1.50)

Vaduz-Baia Town over 2.5 (1.40)

Trakai-St. Johnstone over 2.5 (1.85)



La quaterna vale 7,38 la posta giocata.



Twitter @calcioepepe