Si rivede la domenica italiana che per me partirebbe dal 2 di Pescara-Fiorentina. Ma è una gara che non si giocherà e quindi pace. A pranzo c'è Udinese-Inter. Due squadre che hanno girato pagina da quando hanno cambiato panchina. I gol non dovrebbero farsi aspettare. Mi sembra la strada migliore da prendere.



Due vittorie in casa piccole piccole ma non in bilico? Milan-Cagliari (che si scambieranno Storari e Gabriel) e Juventus-Bologna. La combo da inserire nel sistema potrebbe essere Chievo-Atalanta. La 1X/under 3.5 è la ricetta del medico. Per passare poi al segna-gol squadra ospite in Sassuolo-Torino.



Si salta nell'unico campionato in campo - tra i maggiori s'intende - oltre al nostro: la Liga. In Villarreal-Barcellona i numeri dicono che delle ultime dieci sfide dirette, ovunque giocate, otto sono terminate con almeno un over 2.5. La rabbia accumulata dai blaugrana nella Copa del Rey perduta a Bilbao mi fa spingere fino all'over 3.5.



In Celta Vigo-Malaga stessi numeri ma rovesciati. Nelle ultime dieci sono stati ben otto gli under 2.5. Bell'ambetto di Liga, da legarsi alle italiane. Per essere la prima domenica di campionato, potrebbe anche essere un bell'andare.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Udinese-Inter gol (quota 1.65)

Milan-Cagliari 1 (1.40)

Juventus-Bologna 1 (1.18)

Chievo-Atalanta 1X/under 3.5 (1.75)

Sassuolo-Torino segna gol squadra ospite (1.24)

Villarreal-Barcellona over 3.5 (2.30)

Celta Vigo-Malaga under 2.5 (2.00)



La settina vale 136 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe



La sfida a Misterpalmieri riprende oggi. Aspettiamo i vostri consigli per andare alla cassa e in prima pagina qui su CM. Mi raccomando: partite riferite al giorno stesso e la vostra proposta sia superiore a una quota di 5/1. A voi!