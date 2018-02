Un sacco e una sporta di partite interessanti, sotto il punto di vista delle quote. Io mi sono fermato a due perchè c'è una bella resa.

La prima viene dalla Liga 2 spagnola. Ed è un bellissimo scontro, tra Gijon e Osasuna. I padroni di casa, decimi in classifica tre punti dietro all'avversario, davanti ai loro tifosi vanno forte (quinti nella graduatoria interna); gli ospiti in trasferta vanno come il vento che Almodovar faceva vedere in quel magnifico film che era Volver, primi nella graduatoria esterna, fuori casa si divertono proprio. Insomma, due corazzate (una e mezza?) di fronte. Il Gijon viene da cinque (!) vittorie in casa, l'Osasuna da una fuori. Un pareggio, ovviamente ben pagato, non stupirebbe.

In Serie C c'è Vicenza-Reggiana, che fa intravedere vecchi tempi di andato fulgor. Quasi l'esatto contrario della Spagna. In casa i veneti traballano, in esterna gli emiliani idem con patate. Ma la Reggiana è squadra di altissima classifica (terza). Entrambe hanno un ruolino a dir poco farraginoso sotto porta: Vicenza in casa solo 12 reti in 11 esibizioni, Reggiana fuori 6 gol fatti in 10 partite. Se esiste la Bibbia dell'under 2.5, credo che si sia rifatta a questo match.

I CONSIGLI DI VENERDI'

Gijon-Osasuna X (quota 3.20)

Vicenza-Reggiana under 2.5 (1.50)

L'ambo vale 4.80 volte la posta.

@calcioepepe