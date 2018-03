Si ferma molto ma non tutto. Per esempio in Toscana è notte di straordinari. Con due derby di classe, in Serie C. Livorno-Siena è il massimo dei massimi. Per la classifica del Gruppo A. Siena un punto avanti ma Livorno con una partita in meno. I toscani di mare però hanno un ruolino recente da far piangere. Pensate, una vittoria e due pareggi nelle ultime sette (!) e sempre fuori casa; davanti ai propri tifosi una striscia di orrori, tre 0-1 uno dopo l'altro, l'ultima vittoria all'Armando Picchi risale a dicembre.



Molto meglio il Siena, che era reduce da una "lunga" di dieci risultati positivi in fila prima di toppare a Monza, nell'ultima uscita. A me sembra la sfida di "rimandiamo tutto a domani", c'è aria di irrisolto che porta lì. Proprio perchè buttare via tutto non mi sembrerebbe il caso, nè per l'una nè per l'altra.



Insegue sei punti dietro il Pisa, che però ne ha giocate due in più dei labronici. I nerazzurri scendono a Pistoia, con la squadra di casa che per ora occupa l'ultimo posto in chiave-play off. E che sa colpire davanti al suo pubblico ma i nerazzurri hanno la miglior difesa del campionato. Se uno più uno fa sempre il due che ci avevano insegnato, pareggio anche qui?



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Livorno-Siena X (quota 3.10)



Pistoiese-Pisa X (2.89)



L'ambo vale 8.95 volte la posta



