In Liga, quando l'Osasuna gioca in casa per me non c'è altra cosa che il 2. In questo caso, l'Eibar è pure una squadra in salute, che si è dovuta inchinare solo contro Real Madrid e Siviglia nelle ultime.

La terza, più spinosa, è Verona-Ascoli. Sarà giocatissimo l'1, io invece voglio allungarmi sulla combo 1X/gol. Ci vuole un po' di fantasia in più ma l'Ascoli è squadra che sa come andare a segno in trasferta (nelle ultime cinque ne ha sempre fatto almeno uno).

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Lazio-Torino gol (quota 1.62)

Verona-Ascoli 1X/gol (2.25)

Osasuna-Eibar 2 (2.05)

Il terno frutta 37 euro con 5 euro.

Oggi due partite che sembrerebbero facili, la terza sulla carta forse lo è (ma in realtà?).che mette di fronte i cannonieri italiani più in forma nel periodo,e Belotti. Impossibile prevedere qualcosa che non sia gol in questo match. O al limite uno potrebbe provare a costruirci una combo intorno; io comunque mi affido al gol.