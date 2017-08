Ferragosto di ferro davvero per il Napoli, anche se sarà il 16 e non il 15 di agosto. Da quell'urna è uscita la palla del Nizza e credo che sulla costa francese nessuno abbia alzato i bicchieri. L'unica faccia apparsa sorridente è stata quella di Balotelli che ama Napoli a prescindere.



Balo e Sneijder non ci saranno al San Paolo, dove ci sarà tanto azzurro. Al di là della presenza di Seri, un centrocampista completo e da andare a prendere subito, io vedo un cataclisma partenopeo. Per meglio dire la goleada che ridurrebbe a una sola serata questo abbinamento. Voglio andare sul doppio handicap di Hamsik e soci, cioè tre gol di vantaggio. Me lo sento e lo motivo con l'aver visto tutto il precampionato. Il Napoli si mangerà il Nizza come se fosse una polpetta e canterà O'surdato 'nnammurato. E in Francia potrà andare con le infradito.



Il CONSIGLIO PER MERCOLEDI'



Napoli-Nizza 1/handicap 2 gol (quota 3.10)



