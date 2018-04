Venezia e Palermo sono le due big della nostra Serie B che pareggiano di più in assoluto. Sono già 15 le X per entrambe. E questo scontro diretto può dire moltissimo in chiave promozione diretta e playoff. Ma non sono squadre che tendono ad aprirsi, soprattutto i lagunari che, nella prima parte della stagione, avevano fatto della difesa il loro punto forte. Alle spalle di Tedino è arrivato un tattico come Bacconi, motivo in più per non prevedere una partita-cataclisma. Bensì un match che si deciderà solo sugli episodi. Il pareggio, anche per questo motivo, mi pare ottimamente remunerato.



La seconda partita che prendo in esame è in Bundesliga. Hoffenheim-Hannover sembra 1 scritto tra le nuvole. I padroni di casa stanno lottando con tutte le loro forze per un posto in Europa, a due punti dalla zona Champions ora del Leverkusen e due punti avanti al Lipsia, per l'Europa League. Gli ospiti stazionano sei punti avanti a chi lotta seriamente per la salvezza e arrivano da sei sconfitte nelle ultime otto. 1 primo tempo e 1 finale alla pari? Sembrerebbe di sognare.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Venezia-Palermo X (quota 3.00)



Hoffenheim-Hannover 1/1 primo tempo/finale (2.00)



L'ambo vale 6 volte la posta



