Giusto che il Benevento si possa giocare una partita a quest'altezza. A Verona c'è aria di grande calcio con in campo la prima e la quarta in classifica, a distanza di soli cinque lunghezze. Le due sono addirittura in testa alla graduatoria per punti totalizzati in casa - trenta il Benevento, uno in meno per il Verona - e questo fa capire a colpo d'occhio quanto i veneti siano i favoriti, dato che il cammino degli ospiti in trasferta è stato soltanto nella norma finora.



La Coruna-Betis potrebbe essere un passo avanti verso la tranquillità per entrambe. Qualche punto di vantaggio sulla zona limacciosa del fondo-classifica è la garanzia che un pareggio in questo caso non sarebbe un danno per entrambi.



E' da novembre che il Marsiglia di Garcia segna fuori casa. A Metz, contro una derelitta della Ligue 1, è quasi impossibile pensare che non lo faccia. La quota è quel che è ma va presa.



Chiudo con la Bundesliga. Dove è da marzo scorso che il Leverkusen segna fuori casa. Ho detto tutto.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Verona-Benevento 1 (quota 1.78)

La Coruna-Betis X (3.30)

Metz-Marsiglia segna gol squadra ospite (1.16)

Amburgo-Leverkusen segna gol squadra ospite (1.19)



La quaterna frutta 40 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe