Due le sfide italiane in questa serata di lunedi'. In campo il posticipo di Serie A vede contro Verona e Bologna. Il Verona le sta provando tutte per risalire ma il Bologna non è il materasso su cui addormentarsi. Anzi, Donadoni ha raccolto molto meno di quanto meritato finora. Io mi allungo volentieri su un over 1.5 squadra ospite.



La stessa cosa faccio nella gara di Liga tra Eibar e Betis. I padroni di casa sono quanto di più scadente ci sia al momento, non tra le retrocedende solo perchè ce ne sono tre peggiori.



Tornando in Italia e passando alla Serie B, il Palermo ospita il Cittadella sotto il Monte Pellegrino. Dovendo far dimenticare a tutto l'ambiente quei 70 milioni di buco, i tre punti sembrano la strada da percorrere per regalare un sorriso e continuare la via della fuga.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Verona-Bologna over 1.5 squadra ospite (quota 2.40)



Palermo-Cittadella 1 (1.77)



Eibar-Betis over 1.5 squadra ospite (2.30)



Il terno vale 9.77 volte la posta



@calcioepepe