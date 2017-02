Ci sono due partite nei nostri campionati che si somigliano. Verona-Spal in Serie B e Cremonese-Alessandria in Lega Pro. Sono match che oggi nascono sotto l'insegna del gol fatto e finito. Andiamo nel dettaglio. Verona terzo e Spal quarto a un punto di distanza; è dal 2008 che in Veneto si finisce col gol, soltanto una volta - ma a Ferrara - si è chiuso col "no gol".



Quasi la stessa musica a Cremona, dove l'Alessandria è prima - isolata - e la Cremonese quarta. Qui è dal 2009 che le cinque sfide giocatesi in Lombardia si sono concluse con il gol. Ai tre 1-1 di fila sono poi succeduti i due 2-1 con cui è terminata la gara le due volte recenti.



La terza partita della serata che prendo in considerazione è in Liga, dove si misurano Malaga e Las Palmas. Che debbono fermare un'emorragia. I padroni di casa hanno perso le ultime tre interne, gli isolani le ultime tre esterne in campionato (anche se due di esse contro Barcellona e Atletico Madrid e la terza contro un organico in forma come quello dell'ultimo Granada). Il pareggio potrebbe fare i danni minori e a quello ci si può affidare.



I CONSIGLI DEL GIORNO



Verona-Spal gol (quota 1.72)

Cremonese-Alessandria gol (1.75)

Malaga-Las Palmas X (3.40)



Il terno porta 51 euro con 5 euro.





@calcioepepe