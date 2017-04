La settimana scorsa è successa una cosa simile ed è andata a buon fine. Questa volta è ancora più incredibile il ruolino di marcia delle due avversarie. Siamo in Liga, la partita è Villarreal-Athletic Bilbao. Ebbene, se guardate la classifica ci troviamo di fronte a quinta e sesta, a un punto di distanza. In lotta quindi per l'Europa League e con la Real Sociedad a ridosso, che lunedì prossimo giocherà contro il Gijon in casa per tre punti non impossibili, anzi. Un pareggio potrebbe non fare danni irreversibili, uno penserebbe. E invece andiamo a guardare il cammino recente delle due e cosa vediamo? Che il Villarreal non pareggia da dieci incontri, compresa l'Europa League. E che i baschi di Bilbao non pareggiano da ben tredici partite, era gennaio (!).



Tutto mi porta verso una X grande come una casa. La legge dei grandi numeri che si fanno aspettare qui si fa enorme, impossibile da non ascoltare. Io vado in quella direzione. E voi?



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Villarreal-Athletic Bilbao X (quota 3.35)



Twitter @calcioepepe