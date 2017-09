E' un giovedì in cui bisogna provare a spizzicare tra tutte le partite di Europa League. Tra qualche piccola sorpresa e qualche certezza, chiamiamole così. Anche se di certezze in questo periodo...Bah...



Nel gruppo delle piccole sorprese ci metto senza dubbio Apollon-Lione e il suo "segna squadra casa". E' idea di quota, che ha valore. La stessa cosa in Basaksehir-Ludogorets, anche il gol della squadra in trasferta ha il suo perchè.

Ma lo zoccolo duro della giornata è nelle nostre.



Vitesse-Lazio e Atalanta-Everton mi sembrano di ferro. In Olanda non capisco come possa uscire l'under visto che siamo in presenza di due che segnano e, nel caso dei padroni di casa, ne prendono un sacco; a Bergamo c'è una squadra sopravvalutata, l'inglese, contro una che sembra aver ripreso da dove aveva lasciato, a giugno.

Chiude Austria Vienna-Milan. Dopo la legnata dell'Olimpico c'è gran voglia di rivincita da parte di Montella. L'Austria è una rivale qualsiasi e con qualche defezione. Fate voi...



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Austria Vienna-Milan 2 (quota 1.45)

Atalanta-Everton 1X (1.34)

Vitesse-Lazio over 2.5 (1.85)

Apollon-Lione segna gol squadra casa (1.70)

Basaksehir-Ludogorets segna gol squadra trasferta (1.58)



La cinquina vale 9.65 volte la posta escluso bonus.



@calcioepepe