Bella serata con il Napoli di Sarri che trova un Genoa in panne (una vittoria e due pareggi nelle ultime dieci comprendendo la Coppa Italia). Davanti a una squadra che sembra un aliscafo cosa fare? Provo con 1/gol, quota possibile.



L'altra italiana della giornata è Vicenza-Salernitana, basandosi sulle ultime uscite l'under 2.5 dovrebbe essere la strada migliore (solo un over 2.5 nelle ultime cinque dei veneti, tre under 2.5 le ultime tre dei campani).



Bordeaux-PSG può essere la singola giusta della serata. Guardando il ruolino recente delle due, che si sono incontrate anche in Coppa di Francia di recente (1-4 per i parigini) si vede ben chiaro che vanno in gol da una vita: il Bordeaux segna da nove gare consecutive compresa la Coppa, il PSG da ventidue tutto compreso!



In Bundesliga, Mainz-Augsburg non è MAI finita in pareggio ed è davvero strano per due squadre che avevano impattato quando si erano affrontate nella serie inferiore. Considerando anche la posizione di classifica, un punto per uno potrebbe essere quello che serve. L'assenza del segno può essere un rafforzativo della fiducia nella legge dei grandi numeri.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Napoli-Genoa 1/gol (quota 2.60)

Vicenza-Salernitana under 2.5 (1.62)

Bordeaux-PSG gol (1.83)

Mainz-Augsburg X (3.30)



La quaterna vale 127 euro con 5 euro.



LA SINGOLA DELLA GIORNATA



