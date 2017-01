Serie A finalmente, si riparte da una partita importantissima come Empoli-Palermo. Se finirà 1 saranno grattacapi veri per siciliani, Crotone e Pescara. Ma sinceramente vedo i rosanero inferiori ai toscani che hanno una quadratura diversa. Per me la vittoria dei padroni di casa non è in discussione. L'ottimo Nestorovski non può sempre cucinare e poi girare la frittata.

In serata Napoli-Samp, altro appuntamento non di secondo piano anzi. Qui vedo tanti bei gol ma ne vedo anche da parte doriana, Sarri ha pagato da quando è uscito Koulibaly.



Riparte anche la Liga. Esistono dinamiche incontrovertibili nel calcio. Per esempio, in Eibar-Atletico Madrid. Dal 2001 e cioè da quando le due squadre si incontravano nella cosiddetta Serie B spagnola, vince sempre Madrid. Direte voi "E ci credo!". Ma guardate ad esempio la classifica attuale che pone le due a cinque punti di distanza, una sesta e l'altra ottava. Vedremo se verranno confermati i risultati degli ultimi sette confronti diretti. sette vittorie dei colchoneros, casa e fuori.



Il numero sette torna anche in Las Palmas-Gijon: le ultime sette degli ospiti sono finite tutte almeno over 2.5, otto delle ultime nove. Si chiude con Real Sociedad-Siviglia, squadre in forma (lo 0-3 di Madrid di Sampaoli in Copa del Rey non fa testo) e stabilmente parte dell'alta classifica. Qui un pareggio non è follia ed è pagato alla stragrande.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Empoli-Palermo 1 (quota 2.00)

Napoli-Sampdoria gol (1.75)

Eibar-Atletico Madrid 2 (1.65)

Las Palmas-Gijon over 2.5 (1.73)

Real Sociedad-Siviglia X (3.30)



