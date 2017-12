Questa settimana mi sono fatto convincere da Milan-Inter di Coppa Italia. Più la guardavo più mi dicevo che le basi erano trovate. Chissà se mi sbaglio ma le quote ci sono. Milan-Inter di Coppa è stata una partita lunga e molto pesante sotto il punto di vista delle energie nervose. Lazio-Fiorentina si è giocata un giorno prima e non ha lasciato scorie di quel tipo. Ecco perchè su Fiorentina-Milan e Inter-Lazio ho virato convinto. Anche se un altro turno di sconfitte milanesi significherebbe entrare nella storia: mai finora ci sono stati tre turni consecutivi di campionato con tutte sconfitte per le milanesi. Vediamo che succede.



Quella che chiude tutti i terni è la Juve. La fatal Verona per lei conta nulla. E dopo aver vinto lo scontro diretto con la Roma, volete che si fermi proprio adesso?



NEL FRATTEMPO LA SFIDA A MISTERPALMIERI E' TUTTA VOSTRA. RIUSCITE A CONQUISTARE LA PRIMA PAGINA NELL'ULTIMA SFIDA DELL'ANNO? IO HO GRANDE FIDUCIA!



I CONSIGLI DI SABATO



Fiorentina-Milan 1 (quota 2.15)



Inter-Lazio X2 (1.70)



Verona-Juventus 2 (1.25)



e inoltre



Fiorentina-Milan 1X (1.29)



Inter-Lazio 2 (3.30)



Verona-Juventus 2 (1.25)



e inoltre



Fiorentina-Milan 1X/over 2.5 (2.65)



Inter-Lazio X2/over 2.5 (3.35)



Verona-Juventus 2 (1.25)



Il primo terno vale 4.56 volte la posta, il secondo 5.32 volte la posta, il terzo vale 11 volte la posta.



