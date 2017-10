L'Inter ha potuto prepararla in pace, cosa che invece non ha fatto il Napoli, preso a pallate nel primo tempo dal City e poi risalito in mezzo a tante difficoltà. Ma la Champions è la Champions e non si scherza. Con Insigne acciaccato (fuori o no?) la partita cambia. E con un Icardi così il gol è doc.



Nel pomeriggio tocca alla scintillante Sampdoria, a Marassi piomba il Crotone che sta molto piacendo. Ma i doriani fanno paura e possono riconfermarsi dopo la splendida rimonta con l'Atalanta.



Nella Premier vado a cogliere un pareggio che ci sta come il vento. Stoke-Bournemouth è la partita che può far decollare il tutto e questa è la X da prendere con fiducia, nella giornata. Quartultima contro penultima, entrambe reduci da sconfitte, la paura può inchiodarle.



Pescara-Avellino è una bomba. Dopo tre under 2.5 di Zeman su quattro questa è la sfida giusta perchè cambi tutto e si torni alla normalità. I verdi segnano a valanga, può essere un bell'over 3.5.



SFIDA A MISTERPALMIERI, TOCCA A VOI! IO HO DETTO LA MIA, DITE LA VOSTRA INDOVINANDO E ANDRETE IN PRIMA PAGINA LUNEDI'!



I CONSIGLI DEL SABATO



Napoli-Inter gol (quota 1.57)



Sampdoria-Crotone 1 (1.57)



Pescara-Avellino over 3.5 (2.45)



Stoke-Bournemouth X (3.45)



La quaterna vale 20.8 volte la posta.



@calcioepepe