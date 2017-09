La fissa più sacrosanta del giorno non è in Italia ma in Bundesliga. La partita è Schalke-Leverkusen. Basta andare a guardare il cammino di entrambe per vedere che la prima è fortissima in casa e la seconda è fatiscente fuori. La vittoria interna quindi come fissa del giorno. La quota di 2.50 non deve far paura, deve attirare.



Per costruirci sopra un terno ecco le due partite che si giocano da noi, in Serie B e in Serie C. Entrambe per un under 2.5 che ci sta alla grande. Le quattro squadre non segnano col pallottoliere, anzi. Il terno quindi si costruisce da solo.





I CONSIGLI DEL VENERDI'



Schalke-Leverkusen 1 (quota 2.50)



Parma-Salernitana under 2.5 (1.55)



Matera-Paganese under 2.5 (1.65)



Il terno vale 6.39 volte la posta



@calcioepepe