Nelle ultime nove trasferte ha saputo raccogliere solo due punti sui diciotto a disposizione. Dire che il Cittadella più recente fuori casa faccia piangere è la cosa che salta agli occhi guardandone il cammino. Per di più Litteri e company vanno a casa del Frosinone primo in classifica. Impossibile vedere altro che l'1 fisso. E si passa avanti. Anche se la voglia di riscattare la sconfitta dell'andata è tanta, i numeri dicono decisamente l'opposto. E poi per i ciociari è l'occasione per tornare in testa da soli.



Due grandi in campo nel Lunedì pallonaro. Ma partiamo dal nostro Antonio Conte. Che con il suo Chelsea imbattuto da sei giornate va in casa del rimaneggiatissimo West Ham di Bilic. Anche qui è impossibile vedere risultati differenti dalla vittoria dei Blues. Il West Ham si è rialzato e non perde da tre gare ma oggi, senza Antonio, Ogbonna, Sakho e probabilmente anche Andy Carroll, che gli resta da fare se non pregare con devozione?



L'altra grande è il Siviglia, in Liga. Di scena in casa dell'Alaves. Gli andalusi sono sulle tracce di Real Madrid e Barcellona e arrivano da quattro vittorie in fila. Padroni di casa a pezzi con la formazione per squalifiche e infortuni; proveranno ad arginare una squadra che gioca in fiducia e che ha ritrovato Jovetic.



Terno delle favorite in un Monday Night comunque interessante. Non creerà nuovi ricchi ma comunque è la strada da percorrere.



Frosinone-Cittadella 1 (quota 1.75)

West Ham-Chelsea 2 (1.57)

Alaves-Siviglia 2 (2.00)



Il terno vale 55 euro con 10 euro.



