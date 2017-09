Ho una base che tengo stretta. Crotone-Benevento è certamente la partita dell'anno per tutte e due, altro che confronto diretto. Ma arriva nel momento più storto dei campani, dopo due bastonate in campo e una fuori, quella del doping. Non posso vedere altro che la vittoria di Nicola.



Partito da quella tracimo fino a Verona-Lazio. E' vero, i romani sono senza difesa ma tutto il resto è enormemente superiore. Vado avanti con Sassuolo-Bologna e Fiorentina-Atalanta, che vedo in copia-carbone con il gol.



Chiudo con un'assenza rilevante. Sono undici gare undici che il Brighton non pareggia in casa propria. O vince o perde. Arriva il Newcastle che finora ha solo vinto e perso. Qui il pareggio sembra scolpito proprio per i motivi suddetti. Nella roccia o nella sabbia?



DITECELO VOI, NELLA SFIDA A MISTERPALMIERI. QUELLI BRAVI CI SONO, FATECENE SCOPRIRE ALTRI! E POI PEZZO IN PRIMA PAGINA, LUNEDI'!



I CONSIGLI



Crotone-Benevento 1 (quota 1.95)



Verona-Lazio 2 (1.60)



Sassuolo-Bologna gol (1.68)



Fiorentina-Atalanta gol (1.57)



Brighton-Newcastle X (3.10)



La cinquina vale 25.5 volte la posta escluso bonus



@calcioepepe