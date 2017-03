Intervistato da Record Fabio Coentrao conferma che l'addio al Real Madrid è un'opzione probabile: "Non ho problemi ad ammettere che non sono nelle migliori condizioni per giocare in un grande club come il Real Madrid. Tutti dobbiamo ammettere i nostri limiti in una determinata fase della vita e la sensazione che ho ora è che la squadra sia a un livello alto che io non posso raggiungere. Ho un contratto con il Real fino al 2019, se contano su di me perfetto altrimenti proseguirò altrove il mio cammino. La cosa certa è che sono in una fase complicata della mia carriera".