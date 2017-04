'Da anni ogni volta che la Fiorentina arriva nel rush finale a lottare per un traguardo c’è sempre qualche episodio clamoroso che ci frena. E di questo siamo stufi'. Ha esordito così sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Mario Cognigni, presidente esecutivo della Fiorentina, dopo la sconfitta arrivata all'ultimo minuto contro l'Empoli a causa di un rigore molto dubbio concesso agli azzurri.



IL PARERE DI UN EX ARBITRO - Per analizzare meglio le parole d'accusa alla classe arbitrale da parte di Cognigni Calciomercato.com ha voluto conoscere in merito il parere di Giancarlo Carmagnini, ex direttore di gara di Serie A: 'Tornando un po' indietro con la memoria posso ricordarmi solo di Siena-Milan, l'anno in cui era diventato famoso lo slogan rigore per il Milan: in quella stagione in effetti la Fiorentina è stata penalizzata per il raggiungimento della Champions ed è stato riconosciuto un po' da tutto l'ambiente calcistico e non solo a Firenze. In questa occasione mi pare che però Cognigni abbia voluto sviare sulle prove della squadra sia di sabato che di tutto l'anno in generale dando la colpa agli arbitri. In questa stagione mi pare che la Fiorentina abbia avuto ben poco da ridire e soprattutto nelle ultime partite; anzi, forse in Crotone-Fiorentina poteva starci il fallo da rigore di Tatarusanu su Falcinelli. Vero anche l'arbitro di Fiorentina-Empoli, Mazzoleni, è una mina vagante, dove va fa male; ma in ogni caso le colpe non sono da ricercare nella classe arbitrale come ha cercato di fare Cognigni. Non è adeguato far ricadere le accuse sulla classe arbitrale quando tutta la struttura Fiorentina, ovvero società e squadra, ha grosse responsabilità, seppur l'arbitro sabato pomeriggio ci abbia messo del suo'.