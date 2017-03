Il presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni ha dichiarato in un'intervista all'emittente toscana Italia 7: "Bernardeschi è sicuramente un ragazzo importante, che ha manifestato la volontà di rimanere a Firenze. Lo ha detto lui, senza una nostra pressione. E' un elemento che viene dal nostro settore giovanile, come Chiesa e come tanti altri. Però la Fiorentina non si può identificare solo in un soggetto, deve essere una società in grado di riqualificarsi sempre, di trovare elementi che tengono alla maglia".



"Paulo Sousa? Faccio molto più fatica degli anni scorsi a parlare del comparto sportivo perché da quando è tornato Corvino ci pensa lui. Mi riferisce che con Sousa c'è assoluta vicinanza, soprattutto nei momenti di difficoltà è giusto che i giocatori e soprattutto il mister vengano supportati e non allontanati. Questo è quello che lui sta facendo. C'è molto ottimismo perché la squadra ha superato un momento di difficoltà. Sicuramente abbiamo un organico competitivo, in cui i giocatori che ci hanno dato tantissimo continueranno a farlo fino a quando vestiranno la casacca viola".