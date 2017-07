Stefano Colantuno, ex tecnico di Bari, Udinese e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport. Queste le sue parole: “Conosco bene Di Francesco, è una persona straordinaria, è un ottimo allenatore, è cresciuto tanto a Sassuolo, ha raggiunto risultati straordinari. Credo sia pronto per la Roma e per Roma, piazza che conosce molto bene perchè è stato lì da calciatore. Spalletti ha fatto un grande lavoro in questi due anni, credo che ora si riparta quasi da zero, la Roma riparte con il duo Di Francesco-Monchi, un dirigente all’altezza. La Roma ha preso giocatori interessanti, stanno trattando ragazzi interessanti, è chiaro che il pubblico dovrà avere un po’ di pazienza perchè buona parte della squadra è cambiata. Defrel? Sarebbe un ottimo innesto, è chiaro che dovrà misurarsi con una piazza come Roma, non sarà facilissimo, ma è un calciatore duttile, funzionale al calcio di Di Francesco, ha fatto tanti gol, può ancora migliorare, ma nella rosa della Roma ci sta benissimo”