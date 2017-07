Lo chiamano il nuovo Tévez, ha già preso le copertine dei quotidiani più importanti d'Argentina e al Sudamericano U17 è stato la stellina della Seleccion. A sorpresa, sarà l'Inter la prossima destinazione di Facundo Colidio, attaccante classe 2000 di proprietà del Boca Juniors. Ci aveva messo le mani la Juventus da settimane, più volte in Sudamerica per seguirlo da vicino e una trattativa molto avanzata col Boca così come con la famiglia del giocatore, con tanto di sorpasso al Manchester City. Non è bastato.



BLITZ INTER - Con una missione del vice presidente Javier Zanetti in Argentina, l'Inter è riuscita a stringere e ad assicurarsi Colidio. Merito di un incontro fiume tra Zanetti e il presidente del Boca, Daniel Angelici, con cui i rapporti sono buonissimi da anni: i nerazzurri per circa 6/7 milioni di euro complessivi definiranno l'acquisto dal Boca di questo talento, attaccante con senso del gol e qualità da vendere. Molto promettente, uno dei tanti giovani che l'Inter sta bloccando in queste settimane. Arriverà a gennaio, con buona pace della Juventus che lo aveva in mano e dovrà rinunciare a Colidio, i dirigenti bianconeri non l'hanno presa bene. Avanti col prossimo talento...