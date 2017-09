Il Boca Juniors è un'inesauribile fabbrica di talenti. Dopo aver ceduto il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur alla Juventus, i campioni d'Argentina hanno sacrificato sul mercato in uscita anche il giovane attaccante Facundo Colidio (classe 2000). Soffiato ai bianconeri dall'Inter, che lo tessererà a gennaio. Nel frattempo il ragazzo si sta già allenando con la prima squadra agli ordini di Spalletti.



DAL CAMERUN - Intanto nelle giovanili del Boca si sta mettendo in luce un nuovo talento: Christian Mayo. Si tratta di un centrocampista camerunese di 18 anni, che ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista per le prossime cinque stagioni. Alto 192 cm, ha una forza fisica impressionante. Il suo agente è Marcelo Simonian (lo stesso di Pastore), già in trattativa col Paris Saint-Germain.