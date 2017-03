Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, lancia l'allarme: "Saremo a corto di arbitri in futuro, ormai è un problema globale che dobbiamo affrontare". Secondo l'ex direttore di gara la questione riguarda in primo luogo calciatori e tifosi, come detto a Sky Sports: "Cosa dovrebbe motivare un giovane a diventare un arbitro se sa di rischiare di essere aggredito verbalmente o addirittura di subire violenza fisica?".



ARBITRI DA ELOGIARE - Gli arbitri, soprattutto nelle serie inferiori, sono da ammirare, come aggiunge: "Invece che portare rispetto per questi eroi sconosciuti, che arbitrano su campi impraticabili, li insultiamo e questo può diventare un serio problema a livello psicologico". E conclude con una critica ai genitori che esagerano nel sostenere i propri figli: "Purtroppo sempre più spesso vediamo i genitori al campo accusare l'arbitro, gli avversari o l'allenatore dei loro ragazzi se non li fa giocare. Dobbiamo cancellare questo genere di comportamenti".