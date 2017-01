Il bello del calcio è la varietà d'opinioni, la distanza tra un'idea e l'altra, il prossimo pensiero che non è mai simile all'ultimo. Ecco quello di Franco Colomba, ex allenatore del Napoli: “Premessa: Mertens ha fatto benissimo nel ruolo di prima punta, ma l'attaccante serviva e Pavoletti è un'ottima scelta. Obiettivamente credo che il Napoli sia completo così. Ultimamente la difesa ha subito troppi gol, ci sono giocatori indispensabili come Albiol e Koulibaly, ma numericamente il reparto è al completo, basti pensare che Tonelli non ha ancora debuttato e Maksimovic sta giocando poco”, ha detto al “Roma”. Non preoccupa neppure la partenza di Ghoulam per la Coppa d'Africa: “Quando chiamato in causa, Strinic ha sempre fatto bene. Il Napoli - continua Colomba - ha bisogno di giocatori oltre la media, è inutile comprare tanto per comprare. Piuttosto punterei su un giovane di prospettiva per fargli "assaggiare" il campionato di Serie A e la piazza di Napoli. Senza far nomi, in Italia - anche in Serie B - c'è più di qualche ragazzo interessante”.