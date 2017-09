(Alessandro Bassi è anche su

Dopo i conflitti intestini alla Federazione e i due campionati paralleli organizzati da F.I.G.C. e C.C.I., dal 1922/23 il campionato italiano di calcio venne strutturato in due Leghe distinte, con una squadra vincente del nord e una vincente del sud che si incontravano nella vera e propria finale nazionale in gare di andata e ritorno.Nella stagione 1924/25 la finale di Lega Nord tra Genoa e Bologna passò alla storia in quanto furono necessari ben cinque incontri per determinarne la vincitrice.. La finale di andata era stata giocata il 24 maggio del 1925 a Bologna, sul campo dello Sterlino arricchito, per l'occasione, di altre due capaci tribune e la vittoria per 2-1 degli ospiti era sembrata il preludio alla vittoria finale, senonché una settimana dopo, a campi invertiti, il Bologna nei minuti finali aveva agguantato con Della Valle il 2-1 portando in tal modo la finale in perfetta parità.Si rende dunque necessario uno spareggio e viene prescelto il campo del Milan, quello di viale Lombardia., ma le tribune non sono in grado di accoglierli tutti e in molti si assiepano ai bordi del terreno di gioco. L'arbitro – l'avvocato Mauro – decide di far disputare comunque l'incontro e perciò si inizia. E si comincia alla grande, almeno per il Genoa che chiude il primo tempo in vantaggio 2-0. Tutto deciso? Non proprio, perché c'è da giocare ancora il secondo tempo ed è lì che se ne vedono delle belle – o per meglio dire delle brutte.- Tutta la vicenda ruota attorno al 61° minuto, dopo circa un quarto d'ora della ripresa. C'è un attacco del Bologna, Muzzioli scatta, porta avanti la palla, tira e...e? Ecco, a questo punto le cose si complicano perché. A chi credere? Soprattutto: l'arbitro cosa ha deciso? Qua nasce il pandemonio.che invade il terreno di gioco circondandolo minacciosamente.. 2-1 e palla al centro. Va bene, ma in definitiva il pallone era entrato oppure no? In assenza di moviole ante litteram ci si deve accontentare di ciò che dicono le fonti. Per il Corriere dello Sport (che è di Bologna...) la rete è perfettamente regolare, per i giornali genovesi, al contrario, il portiere dei liguri avrebbe compiuto una meravigliosa parata. La Stampa di Torino, invece, fa una ricostruzione ancora diversa, introducendo un ulteriore elemento come si legge nel numero del 8 giugno:“(...) A nostro giudizio il goal non poteva essere concesso. (…) allorquando Muzzioli per scavalcare Bellini spinse avanti a sé il pallone questo andò ad urtare nelle gambe degli spettatori che erano seduti proprio sul limitare del campo. Naturalmente il pallone non andò fuori di gioco – come avrebbe fatto se il campo fosse stato sgombro – e Muzzioli raccogliendo la palla, segnava”.Quindi, 2-1 e palla al centro, ma qua, stando ad alcune fonti, accade un altro fatto decisivo. Se continuiamo a leggere la stampa dell'epoca vicina agli ambienti bolognesi, apprendiamo che la partita riprese, il Bologna segnò il 2-2 e si attese la disputa dei tempi supplementari. Se però leggiamo la ricostruzione che fa il Ghirelli, questi fa menzione di un colloquio che l'arbitro ebbe con il capitano del Genoa: in poche parole,. E aspetta.Aspetta il Genoa che invece non si presenta.A seguito dei ricorsi presentati da entrambe le società,e viene pertanto deciso di giocare un altro spareggio il 5 luglio sul campo di Corso Vinzaglio, a Torino. Anche quell'incontro terminerà in pareggio (2-2 dopo tempi supplementari), ma non è tanto il risultato a destare scalpore quanto quello che accade dopo:. Quelli che seguono sono giorni convulsi, duranti i quali le due squadre – con comunicati ufficiali e mediante le rispettive “fazioni” giornalistiche – si indirizzano accuse reciproche sempre più pesanti.La soluzione arriva a fine luglio, più precisamente il 26 luglio, durante l'assemblea della Lega Nord, quando. Il 7 agosto alcuni organi di informazione non resistono e danno la notizia:Ma a Torino non si giocherà.; non viene comunicato il campo, anzi, viene fatto un fenomenale lavoro di depistaggio se è vero come è vero che molti tifosi all'alba del 9 agosto si recano alcuni al campo del Milan, altri al campo dell'Internazionale, rimanendo delusi. Si gioca, invece, su un campo periferico, quello della Forza e Coraggio:“(...) Il campo della Forza e Coraggio era guardato a vista da carabinieri in tutti i suoi accessi; dei lancieri a cavallo facevano, durante tutta la partita, delle evoluzioni intorno al recinto. Inesorabili cerberi respingevano all'ingresso tutti coloro che non avevano il diritto di presenziare l'avvenimento, cosicché in breve alcune case dei dintorni si popolarono ben presto nelle finestre e persino sui tetti di gruppi di appassionati: il custode di una casa in costruzione riuscì a trarre benefici facendo pagare due lire a tutti coloro che volevano approfittarne.Alle 7 erano già giunti i genovesi: dopo pochi minuti arrivarono i bolognesi, gli uni e gli altri in automobili e già in costume.”La sfida, ripresa da due macchine cinematografiche, termina finalmente con un vincitore:(foto Wikipedia)