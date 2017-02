Con il pallone ai piedi ha abituato tutti bene. Anche con il microfono in mano ha dimostrato di saperci fare. Per non parlare poi quando si parla di beneficenza: ecco, in quel caso Francesco Totti diventa un vero fuoriclasse. Il capitano della Roma, ospite al Festival di Sanremo la sera dell'8 febbraio, ha devoluto l'intero cachet percepito a diverse associazioni, tra le quali molte si occupano delle popolazioni terremotate del Centro Italia.