Il futuro di Kingsley Coman non è ancora stato deciso e, anzi, a 12 giorni dalla scadenza dell'opzione in favore del Bayern Monaco in Francia si sussurra che la permanenza dell'ex esterno della Juve in Baviera non sia così scontata. Come riporta Le Parisien, infatti, Ancelotti sarebbe sicuro di voler acquistre il giocatore della Juventus a titolo definitivo ma l'acquisto praticamente definito di Brandt ha forse modificato i piani del Bayern. In tutto questo Guardiola continua a spingere per l'arrivo del francese al Manchester City la prossima estate e il Bayern ha 12 giorni per versare i 21 milioni di diritto di riscatto nelle casse della Juventus...