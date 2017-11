Questione di abbigliamento, ma non solo.non riesce proprio a togliersi di dosso l'etichetta di allenatore operaio. Determinato nel resistere alla giacca, il condottiero deldeve però fare i conti con le tasche della tuta d'ordinanza relativamente vuote. Da capolista sul campo, il tecnico toscanoSolo 1,4 milioni di euro. Uno stipendio ben lontano dai sette milioni percepiti da, Paperone della categoria con sette milioni a stagione. Insegue a distanza di sicurezza, che si vede bonificare da Suning quattro milioni. Sul gradino più basso del podio c'èa quota tre milioni. Davanti aci sono però anchea quota due milioni e - sorprendentemente -che guadagna un milione e mezzo netto. Si monetizza quindi più sulla panchina delche su quella delha il contratto in scadenza nel 2020 e bastano otto milioni, a partire dal 2018, per far scattare la clausola che lo libererebbe dal matrimonio con. La corsa scudetto ha in questo momento la priorità, ma tornano in mente le parole del tecnico toscano della scorsa primavera . Difficile dargli torto.- Nel girone dei milionari (da 1,3 a 1,1) navigano. L'ultimo arrivatoè a metà classifica con i suoi a 700mila euro fino a giugno e guarda dall'alto - almeno in questa particolare graduatoria - chi deve accontentarsi.a Verona combatte per difendere il suo contratto da 250mila euro, che lo rende il più "povero" nella massima serie. Va meglio ai colleghi alla guida delle neopromosse: laversa a400mila euro, stessa cifra accettata daper farsi carico della Mission Impossible. Risalendo la graduatoria ecco(anche lui 0,4 milioni),(0,45),che intascano mezzo milione ciascuno. Poi è sempre questione di prospettiva. Alguadagna 600mila euro e dal suo punto di vista si è tolto una soddisfazione: domenica ha fermato sul pareggio un collega che guadagna più del doppio di lui.Allegri 7 milioni; Spalletti 4; Montella 3; Di Francesco 2; Mihailovic 1,5; Sarri 1,4; Inzaghi e Gasperini 1,3; Donadoni 1,2; Giampaolo e Pioli 1,1; Ballardini 0,7; Maran 0,6; Nicola e Lopez 0,5; Delneri 0,45; De Zerbi, Bucchi e Semplici 0,4; Pecchia 0,25.