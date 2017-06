Non sarà un incursore alla Nainggolan ma ha carattere da vendere, esperienza, sa far girare la palla e non gliela porti mai via.Chi avesse almeno un dubbio sulla posizione che ricoprirà Valero all’Inter, in caso di acquisto definitivo, può alimentarlo rileggendo attentamente questa dichiarazione di Spalletti. Oppure può guardarsi le partite della Fiorentina di Sousa, in quanto la sostanza non cambierebbe:Nella Viola infatti lo spagnolo è sceso in campoora accanto a Ilicic ora accanto a Bernardeschi, ma, insieme a Badelj o Vecino.qualsiasi essa sia, e confidare sull’esperienza e sull’intelligenza del giocatore.. Perciò riprendiamo le parole di Spalletti e spolveriamole: frasi comea me sembra vadano tutte in una direzione, quella che. Che l’Inter abbia trovato finalmente il suo regista in mediana?Tutte le immagini selezionate sono state tratte da partite in cui Valero era schierato nel doble pivote, vale a dire- In occasione della gara d’andata tra Inter e Fiorentina, lo spagnoloEccolo nell’azione del gol di Kalinic, durante un alleggerimento di prima che elude intelligentemente il pressing avversario. Un gesto tecnico del genere non è nulla, in un certo senso, ma infonde tranquillità e fiducia, oltre ad essere straordinariamente funzionale. Tutto ha inizio quando Kondogbia, centrocampista con Brozovic nel 4-2-3-1 di Pioli, arriva a mordere Ilicic sulla fascia, lo costringe al retropassaggio e si spinge addirittura su Salcedo.Il pressing però non funziona benissimo perché Icardi non partecipa, perché Banega è in ritardo, e perché Salcedo Gonzalo e Valero riescono a trovare l’uomo libero vicino (Badelj, cerchiato in bianco) in tre passaggi rapidi e precisi.come possibilità per un appoggio semplice, benché incalzato da Brozovic.E qui arriviamo al tocco di prima, di mancino, lui che è destro. Ci sarebbero anche le soluzioni Ilicic e Salcedo, in sicurezza, usando il piede forte, ma questi passaggi farebbero ristagnare la circolazione sul lato di provenienza del pallone rafforzando la pressione nerazzurra. Borja Valero ha la personalità giusta per comprendere che, talvolta, la giocata più difficile è anche quella più necessaria, quella più giusta.Ma solo a quel punto, dopo che qualcuno lo ha messo nelle condizioni di alzare la testa con calma, indirizzandogli le idee. Questo per dire che non sempre la regia di un’azione è da individuare unicamente nella giocata più appariscente, il lancio di quaranta metri.– Un’altra caratteristica dello spagnolo da trattare, in vista del suo probabile impiego nell’Inter, rimanda a quel “non gliela porti mai via”, quel “sa far girare la palla” di cui parla Spalletti: la sterzata, combinata alla pausa. Contro il Milan, nella partita di ritorno, lo vediamo avanzare palla al piede verso il compagno di squadra Cristoforo. Gliela passerà? Il corridoio ci sarebbe, ma la trasmissione è scontata e priva di sbocchi: difesa e centrocampo del Milan sono già schierati.Così Valero sterza, per aprire su Chiesa.Non subito però, non forza. Fa una piccola pausa che permette a Deulofeu di abbassarsi, di intromettersi sulla linea di passaggio tra lui e Chiesa.Dal cross dell’azzurrino nascerà il gol di Kalinic. Un giocatore più frettoloso e con meno visione di gioco di Valero non avrebbe pazientato, avrebbe passato il pallone al primo che vedeva libero. Ma c’è libertà e libertà, i registi lo sanno.- Da play basso Valero non rinuncerebbe certo agli inserimenti, un po’ come Pjanic nella Juventus, quando si sgancia alternandosi a Khedira. Allora lo spagnolo potrebbe far valere le sue doti di rifinitore negli spazi stretti, fungendo da sponda nei triangoli dal limite. Siamo tornati alla partita contro l’Inter, nel girone d’andata.Qui sopra Borja dà e va, inserendosi nello spazio tra Kalinic e Ilicic. Cinque contro cinque, se un difensore esce, l’uno-due viene da sé.Qui sotto invece è lui che chiede la triangolazione a Bernardeschi e punta l’area. Come vedete si può godere di grande libertà anche da interno di centrocampo, se la squadra in cui si gioca ruota bene ed è fluida abbastanza.Ricorderete tutti il tunnel umiliante ai danni di Miranda, dopo aver chiuso l’uno-due. Borja Valero è anche classe e intuizione, non solo visione di gioco.– Infine, last but not least, un’altra qualità di Borja Valero che farebbe molto comodo all’Inter di Spalletti (e che avrebbe fatto altrettanto comodo all’Inter di Pioli e di De Boer): il lancio dalla trequarti, pensato e realizzato coi giri e i tempi giusti. Vi propongo di rivedere questa giocata pazzesca realizzata al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, sul taglio di Chiesa.Cannavaro prova l’acrobazia e finisce a terra, senza sfiorare il pallone. A Chiesa non resta che raccogliere l’invito e ringraziare il compagno. Il maestro.