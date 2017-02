La prima ed ultima sconfitta in campionato del Porto di Nuno Espírito Santo risale al 28 ottobre scorso, quando lo Sporting Lisbona s’impose in casa per 2-1. Cinque giorni prima, inaspettatamente, i Dragões avevano buttato fuori dalla Champions la Roma, all’Olimpico, con un secco 3-0. Che abbia perso quell’unica partita in Liga NOS per stanchezza? Per troppa euforia? Verrebbe da pensare così guardando i numeri dei biancoblù. MAnche in classifica la distanza dagli storici rivali in vetta è minima, di un punticino. Quanto al Girone di Champions, il Porto ha passato il turno in virtù del secondo posto, confermando a livello europeo i dati del campionato nazionale: 3 gol subiti in 6 gare sono davvero pochi. Meglio della difesa di Espírito Santo, ferme a 2 reti incassate, soltanto quella di Simeone, quella di Solbakken (Copenaghen) e quella di.. Allegri. Si potrà obiettare che il Girone G, vinto dal Leicester, non fosse poi così impegnativo. E’ vero, ma questa coerenza, tra campionato e coppa, non va sottovalutata. Inoltre, le difficoltà della partita di domani sera non risiedono unicamente nell’inespusgnabilità dell’ Estádio do Dragão. Nuno Espírito Santo può contare su una rosa ampia e versatile, costruita in modo da presentarsi esperta dietro e giovane, fresca, creativa e potente dalla mediana in su. Tutto ciò, lo si poteva sostenere tranquillamente anche prima dell’ultimo acquisto, fatto a gennaio, che ha rinforzato ulteriormente l’attacco.Prendiamo allora spunto da una sua doppietta, quella del debutto in biancoblù proprio contro lo Sporting Lisbona, per parlare anche dei suoi compagni di reparto, al momento forse oscurati dal suo impatto dirompente.La prima rete di Soares versione Porto è arrivata grazie a un cross di Corona, esterno sinistro messicano, classe 93. Solito lavorio pregevole sulla fascia, serie infinita di finte ubriacanti, rapidità estrema, poi questa palla in mezzo, per la testa del Tiquinho. Da dimenticare il tentativo di fuorigioco del terzino biancoverde, che invece di seguire Soares si alza all’ultimo. Intanto tenete a mente il nome dell’altro attaccante del Porto.Torniamo a Corona. Anche Corona ha un nomignolo, viene chiamato El Tecatito per via della birra che si produce a Tecate, una località messicana al confine con gli Sati Uniti. Alex Sandro dovrà alzare un muro alla Trump se non vorrà soccombere all’estro imprevedibile di questo giocatore. Va aggiunto anche che la catena di destra funziona bene per le frequenti discese del terzino Maxi Pereira. Ma questo lo vedremo meglio più avanti. Qui sotto trovate invece il gol del raddoppio del Porto, sempre contro lo Sporting, sempre del Tiquinho Soares. INon convocato, tenuto a riposo o nascosto nell’ultima partita di campionato da Espírito Santo per far spazio al talentino Rúben Neves (peraltro andato in gol), il nazionale portoghese nato in Guinea-Bissau ha giocato praticamente sempre, e sarà difficile non vederlo in campo contro la Juventus. Potente, ha molta gamba, e quando rompe il gioco avversario in contrasto o raccoglie una palla vagante può inventarsi un assist come quello qui sopra.un fiorettista spagnolo molto mobile, classe 94. Il gigante e il bambino.Torniamo un momento alla catena di destra per osservare due movimenti che potremmo rivedere anche domani. Subito qui sotto, nell’ultima di campionato, André Silva, il numero dieci, il capocannoniere della squadra, si apre con l’intento di far salire la squadra proteggendo il pallone. Ed ecco il taglio interno di Corona, ad attaccare lo spazio creatosi fra le due punte.. L’esempio è tratto da quel Porto-Leicester di cui parlavamo: finì 5-0, era il 7 dicembre. A onor del vero, tuttavia, bisogna ricordare anche l’andata, quando il Porto venne sconfitto dagli inglesi 1-0.In area, accanto ad André Silva non c’era ancora Soares, bensì Diogo Jota, un altro tipetto da tenere in considerazione. In campionato finora ne ha fatti 6. Altro appunto: mai dimenticarsi di Brahimi, l’esterno sinistro algerino che a inizio anno sembrava sul punto di partire, e che invece è rimasto. E’ noto per essere imprendibile e inconcludente. Un dribblomane che ogni tanto segna. Su punizione, ad esempio. E’ toccato a lui sostituire il giocatore più fantasioso del Porto, Otávio, un altro brasiliano. Ma ora che il talento prediletto da Espírito Santo è tornato da un infortunio che l’ha tenuto fuori quasi tutto dicembre e gennaio, potremmo rivedere queste giocate per André Silva. Sempre che parta, visto che venerdì scorso ha disputato solo 65’ al suo rientro.Ecco la catena di sinistra in azione, con il terzino Telles (8 assist in sei mesi) che si sovrappone al pari del collega Pereira. Ma Otávio lo ignora per mettere in porta direttamente André Silva.Sa essere anche altruista, però, come dimostrano quei 10 assist realizzati finora. Dunque attenzione soprattutto a lui, il numero 10.