Il mister dice che Gagliardini può diventare un Pogba bianco.

"Pogba è il più impressionante che abbia mai visto. Ricordo un duello sulla fascia con Baselli, ha allargato un braccio e Base è volato via. Pogba è fortissimo, troppo più forte, però mi rivedo in lui".



Questa domanda, e la conseguente risposta, nell'intervista alla Gazzetta del 18 novembre, fecero scalpore. Che sfrontatezza! Ma anche: che coraggio, che voglia di emergere! Ieri, poi, da parte di uno che se ne intende (Edy Reja) è arrivato un altro paragone importante: "Mi ricorda Dino Baggio ai tempi del Parma; anche lui si inseriva ed era cattivo nei contrasti come Roberto. Credo che potrà anche segnare di più, non mi stupirei se segnasse 7-8 gol a stagione in futuro".



Stiamo parlando ovviamente di Roberto Gagliardini, centrocampista bergamasco classe 1994. In queste ore sta passando dall'Atalanta all'Inter per una cifra che si aggirerà sui 30 milioni di euro. Tanto, tantissimo, per un centrocampista italiano di quell'età. Se da un lato vanno lodate la capacità e la volontà dell'Inter nel fare un investimento di questo tipo, e d'altro canto va sempre riconosciuta la perizia dell'Atalanta nell'allevare talenti, e nel cederli al miglior prezzo possibile, dal punto di vista del giovane calciatore bisogna invece andarci piano. E usare cautela: va bene Pogba, va bene Dino Baggio, vanno bene i 30 milioni. Ma Gagliardini in questo momento ha all'attivo 14 presenze in Serie A: la strada da percorrere è ancora tanta. E accanto a sfrontatezza e coraggio servono umiltà e piedi per terra. Caratteristiche che, siamo sicuri, Gagliardini dimostrerà di avere. Perché solo così il futuro sarà il suo, nell'Inter e in Nazionale.