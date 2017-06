Un altro giorno senza novità per quanto riguarda l'Fc Como. Il bonifico per pagare i tre mesi di stipendi arretrati e regolarizzare quindi la posizione del club per l'iscrizione al prossimo campionato ancora non è arrivato. Gli uomini della presidentessa, Akosua Puni Essien, fanno sapere che è tutto in regola, con il ritardo dovuto ai tempi tecnici per il trasferimento internazionale di denaro, ma in società e tra i tifosi c'è chi comincia ad avere dubbi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nelle ultime ore non ci sono stati contatti tra lo staff della squadra e la proprietà. In più, per la società lariana, c'è un altro rischio: che le società retrocesse facciano ricorso contro il Como, ufficialmente non affiliata alla Figc.