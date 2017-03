C’è un po’ di Indonesia a tinte interiste nel nuovo Como. Dietro alla signora Essien pare esserci, infatti, lo zampino di Erick Thohir. Il club lombardo, dopo il fallimento e ben tre aste andate a vuoto, solo il 16 marzo scorso, all’alba dei 110 anni di storia, ha trovato un nuovo proprietario. Si tratta appunto di Akosua Puni, più nota come la moglie dell’ex centrocampista di Milan, Chelsea e Real Madrid Michael Essien. Dietro alla mossa della Puni, che si è aggiudicata il club lombardo alla quarta asta con un’offerta da 237mila euro (dieci in più della base di partenza), appare significativa la presenza della mano dell’attuale presidente e azionista di minoranza dell’Inter, Thohir. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la partecipazione all’interno della cordata è un argomento di cui l’imprenditore ha parlato direttamente con Essien nell’ultimo mese serrato di colloqui. Il tycoon e il centrocampista ghanese si sono infatti trovati a stretto contatto nelle trattative, andate a buon fine pochi giorni fa, per portare l’ex Milan in Indonesia nel Persib Bandung, club di proprietà dello stesso Thohir. E nonostante l’Inter non confermi, dall’Indonesia arrivano importanti ammissioni dall’entourage del presidente nerazzurro su un coinvolgimento nell’operazione del nuovo Como. Una mossa che va in controtendenza rispetto a una possibile scalata da parte della famiglia Zhang alla totalità delle quote dell’Inter, con la conseguente uscita di scena dell’indonesiano dalla Milano calcistica.