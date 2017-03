A poco più di una settimana dall'acquisto del Como, Akosua Puni, la signora Essien, si è presentata in conferenza stampa: "Innanzitutto voglio dire che abbiamo scelto il Como per la sua ricca storia e la sua tradizione. È un grande onore per me, so che questa è una terra di grandi lavoratori: non vedo l'ora di essere qui per imparare la cultura della città".



NIENTE THOHIR - Interrogata, poi, sulla possibilità di un coinvolgimento di Erick Thohir nella trattativa, "Lady Como", come è stata ribattezzata dai tifosi, ha commentato: "Sono sola a gestire questa avventura. Non conosco Thohir, non capisco perché mi chiediate di lui. Noi puntiamo molto sui giovani, per questo abbiamo scelto questa società. Loro sono il nostro domani, con questo progetto puntiamo a tornare presto in Serie B. Mi sono state proposte diverse opportunità, ma ho scelto Como. Sono emozionata e molto carica".