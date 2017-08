E' il Milan più social che mai. La coppia Fassone-Mirabelli star del web, presentazioni Facebook, Bonucci #HungrierThanEver su Instagram, tifosi rossoneri che esprimono i loro desideri di mercato con gli hashtag su Twitter, cliccando sulla tastiera, senza più guardare il cielo la notte di San Lorenzo. Tifosi che vogliono essere sempre più presenti e partecipi di questa rinascita milanista: lo sono stati nella prima di Europa League in casa, riempendo San Siro per la sfida contro il Craiova; lo sono nella campagna abbonamenti. E ora sono pronti a lasciare il segno anche nel campo del marketing.



#COMPROORIGINALE - Parlavamo di hashtag di tendenza, con quell'asterisco che, cliccato, apre un mondo. I tifosi del Milan hanno lanciato, nelle ultime ore, #ComproOriginale, un impulso per spingere tutto il popolo rossonero a comprare solamente prodotti originali, evitando così magliette contraffatte e altro materiale non prodotto dal Milan, che nessun introito portano alla società. Un modo per essere parte attiva di un nuovo corso. Più affamati che mai...