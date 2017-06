Sono ormai giorni che sento parlare fior fior di esperti di mercato di questa settimana come quella decisiva per conoscere il futuro di Donnarumma, come quella in cui Raiola avrebbe dovuto rispondere all'aut aut di Fassone e Mirabelli. Ora, ammesso e non concesso che esista davvero questa deadline e che Raiola la rispetti, qualsiasi possa essere la scelta la verità è che Donnarumma non è già più un giocatore del Milan. Si perché il giochino di mettere Gigio contro i tifosi per prevenire eventuali responsabilità sulla sua dipartita è purtroppo andato a segno. Questa società è riuscita a far passare Morata, lo juventino Morata, come un grande innamorato del Milan, mentre Gigio il mercenario traditore. Una tattica usata da molti certo, ma DOPO che il giocatore è partito, non prima. In questo modo se Donnarumma restasse (un altro anno, non di più) dovrà vivere da separato in casa. Con San Siro pronto a ricordagli i suoi legittimi dubbi alla prima incertezza. Anche Kakà fece una scelta economica dopo aver dichiarato amore per i colori rossoneri, ma nessuno lo fece passare per traditore. Si chiama riconoscenza e se vogliamo anche rispetto per chi comunque ti ha fatto vincere un trofeo. Questione di stile certo, deve essere che in Cina si faccia così...



Se il Milan è tornato in Europa e se ha trionfato a Doha lo deve in gran parte al suo portiere, ma oggi sembra se lo siano dimenticati tutti perché addolciti da un mercato scoppiettante. Un tourbillon di nomi e acquisti che entusiasma il tifoso senza nemmeno aspettare il verdetto del campo.



Quando andavo in Fossa uno dei cori più belli era: “Interista chiacchierone sogna sotto l’ombrellone“. Speriamo che i ruoli non si siano invertiti...