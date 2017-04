Ovviamente non si sta parlando di politica, ma di mercato, perché i nerazzurri stanno cercando un rinforzo nel ruolo di ala destra. Dove in questa stagioneTra i nomi che ruotano intorno all’Universo Inter ci sono Domenicoe Federico. Entrambi italiani e classe 1994, con ampi margini di crescita. Almeno uno di questi due giovani talenti è destinato ad alternarsi con il 30enne Candreva, per poi prenderne il posto in prospettiva futura.- Osservando come l’Inter si sta muovendo sul mercato, cambieranno gli scenari per il centrocampista romano. Candreva, arrivato lo scorso luglio dalla Lazio, sembrava aver trovato la sua grande occasione in una big. Nei sei mesi passati alla, non era riuscito a sfruttare appieno l'occasione per mettersi in luce e guadagnarsi la fiducia necessaria a restare in bianconero.quest’anno. Divenuto titolare inamovibile e pedina fondamentale nel gioco di Pioli, ha collezionato 37 presenze condite da 7 reti e ottime prestazioni, seppure altalenanti. Corsa, velocità, cross e impegno sono le sue armi, ma l’Inter vuole fare il salto di qualità e di conseguenza è alla ricerca di un sostituto di rilievo sulla fascia. L’obiettivo per la prossima stagione è la conquista dello scudetto, e- A questo punto per Candreva si prospettanodue strade: la prima è accettare la concorrenza e fare da chioccia a Berardi (all'Inter e in Nazionale), la seconda è. Sì, ma per andare dove? A gennaio i nerazzurri hanno rifiutato un’offerta giunta dalil cui tecnico () nutre da sempre un particolare interesse per Antonio, avendolo anche allenato in Nazionale. È difficile però che quest’estate i Blues si ripresentino alla porta (visto il condiviso obiettivo), e comunque anche nel club inglese non giocherebbe sempre. Altre squadre al momento non sembrano esserci, ma in ogni caso è certa: 22 milioni di euro più bonus. Il divorzio non conviene a nessuno.