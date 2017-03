"Mi ha corteggiato per un anno e alla fine ho ceduto" Così Alessia Macari, ex concorrente del grande fratello Vip e protagonista del programma Avanti un Altro di Paolo Bonolis nel ruolo de "La Ciociara", ha confermato ai microfoni di Chi la relazione con il calciatore del Frosinone, Oliver Kragl. Un amore nato per caso e frutto della smisurata passione della bella Alessia per il Frosinone Calcio che segue assiduamente.



NON MI SPOGLIO PIU' - Un amore che cambia anche i piani dei tanti tifosi del Frosinone che, in caso di promozione in Serie A del club, aspettavano lo spogliarello della bella Alessia: "Avevo promesso di spogliarmi se il Frosinone vincerà il campionato di serie B, ma ora rimangio la promessa. Oly è geloso!".

Un post condiviso da Oliver Kragl (@ollikragl) in data: 18 Mar 2017 alle ore 11:55 PDT

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 19 Mar 2017 alle ore 13:32 PDT

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 18 Mar 2017 alle ore 04:15 PDT

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 17 Mar 2017 alle ore 10:21 PDT

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 17 Mar 2017 alle ore 06:39 PDT

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 13 Mar 2017 alle ore 12:38 PDT

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 12 Mar 2017 alle ore 11:03 PDT

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 11 Mar 2017 alle ore 01:00 PST

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 9 Mar 2017 alle ore 12:17 PST

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 5 Mar 2017 alle ore 10:17 PST

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 5 Gen 2017 alle ore 02:18 PST

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 2 Gen 2017 alle ore 07:57 PST

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 27 Set 2016 alle ore 06:49 PDT

Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 21 Set 2016 alle ore 13:25 PDT

CLICCA QUI PER ALTRE FOTO DI ALESSIA