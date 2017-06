L'ultimo scontro diretto risale al 2005, proprio in Confederations Cup. Quella volta tra Germania e Messico finì 4-3 per i tedeschi, che riuscirono ad avere la meglio solo ai supplementari. Anche stavolta, per la semifinale in programma stasera a Sochi, i bookmaker puntano su Loew e i suoi, dati a 1,92 sul tabellone 888sport.it. El Tricolor ha perso una sola partita nell’ultimo anno: il colpo contro i tedeschi pagherebbe 3,90, un altro pareggio al termine dei minuti regolamentari si gioca a 3,50. Sei Goal nelle ultime sette partite per Hernandez e compagni, sono invece cinque nei sei incontri più recenti quelli della Germania: una sfida con entrambe le squadre a segno è data a 1,68 (No Goal a 2,14) ed è avanti anche l’Over, offerto a 1,83 contro l’1,98 dell’Under.