Ha superato il Portogallo ai rigori dopo una battaglia durata 120 minuti, ora il Cile, in attesa di conoscere la rivale nella finale di Confederations Cup, si gode il ruolo di favorita per la conquista del trofeo. La Roja viaggia a 1,80 sul tabellone Microgame, davanti a Germania e Messico, che stasera si sfideranno nella seconda semifinale. I tedeschi (favoriti per il passaggio del turno) seguono il Cile in lavagna e su di loro si punta a 2,70. Per il Messico, che parte in salita nelle scommesse sulla gara di stasera, la quota si impenna fino a 6,50.