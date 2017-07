Cala il sipario sulla Confederations Cup 2017 in corso in Russia, con la finalissima in programma alle ore 20.00. L’epilogo del torneo pre-mondiale vede affrontarsi Germania e Cile in un rematch della partita della settimana scorsa, finita 1 a 1 grazie alle reti di Sànchez e Stindl. Anche per l’appuntamento finale si prevede un grande equilibrio e l’autorevole bookmaker Stanleybet assegna quote molto vicine tra loro alle due compagini, con un leggero vantaggio per i tedeschi: il successo dei campioni del mondo è infatti bancato a 2.40 contro il 2.90 della Roja. Un altro pareggio nei tempi regolamentari, preludio ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore, è fissato invece a 3.20. E' possibile scommettere anche su chi finirà sul tabellino dei marcatori della finale: Timo Werner e il Niño Maravilla Sànchez (2.85) sono i favoriti - a pari quota - per gli allibratori britannici, seguiti da Vargas, Stindl e Wagner a 3.00. Interessante la quota per il centrocampista del Liverpool Emre Can, a cui Stanleybet assegna un 7.50.