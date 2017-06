Pronostico tutto per la Germania nella gara di lunedì sera contro l'Australia in Confederations Cup: i tedeschi partono come favoriti assoluti a 1,40 volte la posta, per un successo australiano l'asticella delle quote Snai si alza fino a 8 volte quanto investito, mentre un pareggio è piazzato a 4,75. Quattro i precedenti tra le due nazionali: i due più recenti sono due amichevoli, con un pari (2-2) e una vittoria per gli australiani (2-1), mentre ai Mondiali del 2010 la Germania vinse per 4 a 0, nella Confederations del 2005 ancora un successo tedesco, ma per 4 a 3. Un Over è in lavagna a 1,57, mentre su un gara sotto le tre reti complessive le giocate valgono 2,25. Più equilibrio tra Gol (1,75) e No Gol (1,95), mentre sulla Germania avanti a fine primo tempo le quote sono a 1,83.